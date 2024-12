ENOGIA remporte un contrat stratégique en Corée du Sud pour la valorisation de chaleur fatale

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en systèmes de conversion chaleur-électricité, est fier d'annoncer sa sélection pour équiper le parc de piles à combustible hydrogène de la ville d'Ulsan, en Corée du Sud. Ce projet, développé en collaboration avec Lo-C Energy Co., Ltd., distributeur d’ENOGIA en Corée du Sud, et le Ulsan Eco Industry Development Center (UEID), représente une avancée majeure pour ENOGIA et contribuera significativement à l’objectif de l’entreprise d’augmenter son chiffre d'affaires de plus de 50 % en 2025 par rapport à 2024.