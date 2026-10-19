Enogia conclut un accord industriel avec Naphtachimie

Enogia a annoncé la signature d'un contrat d'une durée minimale de dix ans avec Naphtachimie, filiale du groupe Ineos, pour son site industriel de Lavéra, près de Marseille. Cet accord marque le lancement du premier projet industriel de son offre Green Shield Power Solutions, conformément aux objectifs fixés pour 2026 dans le cadre de son plan stratégique Turbo 2028.

Le projet prévoit l'installation de modules ORC (cycle organique de Rankine), conçus et fabriqués par Enogia à Marseille, afin de récupérer une partie de la chaleur résiduelle générée par les activités industrielles de Naphtachimie et de la transformer en électricité décarbonée, directement consommée sur le site.

Porté par Enogia Assets Industry, filiale codétenue avec ADEME Investissement, ce contrat concrétise plus de deux années de collaboration entre les deux industriels. Le calendrier de mise en service sera précisé ultérieurement.