Eni vend une partie de ses actifs amont en Indonésie

Eni a signé deux accords fermes visant à céder des participations dans plusieurs actifs amont présélectionnés en Indonésie. Ces actifs sont exploités par Searah, la coentreprise indépendante détenue à 50/50 par Eni et Petronas.

D'une part, le géant italien des hydrocarbures va céder 10% de ses parts dans les contrats de partage de production (PSC) d'East Sepinggan, North Ganal et Rapak à Pertamina. Pertamina est la compagnie énergétique nationale indonésienne, le premier producteur de pétrole et de gaz du pays, et un acteur stratégique des infrastructures énergétiques et du réseau gazier amont dans le Kalimantan oriental. Ces actifs englobent les gisements gaziers en production de Merakes et East Merakes, ainsi que les découvertes de gaz de Geng North et Gehem, actuellement développées dans le cadre du projet gazier North Hub (classé Projet Stratégique National).

D'autre part, Eni va céder 10% de ses parts dans les PSC de West Ganal, East Ganal, Ganal et Muara Bakau à Medco, une entreprise majeure du secteur de l'énergie et des ressources naturelles en Asie du Sud-Est. Ces actifs comprennent le champ en production de Jangkrik, les projets gaziers Maha, Gendalo et Gandang (développés dans le cadre du projet South Hub), ainsi que la découverte géante de gaz de Geliga, récemment annoncée.

Valorisation et découvertes majeures dans le bassin de Kutei

Ces transactions font suite au lancement récent de Searah et témoignent de la forte création de valeur réalisée par Eni dans le bassin de Kutei ces dernières années, grâce à ses compétences distinctives en exploration et développement. Les récents succès d'exploration à Geng North et Geliga ont permis d'identifier plus de 10 billions de pieds cubes (Tcf) de gaz et 650 millions de barils de condensats. Associés aux décisions finales d'investissement annoncées en mars dernier pour les projets North Hub et South Hub, ces résultats ont généré une valeur considérable pour Eni et suscité un vif intérêt de la part des acteurs du secteur.

La finalisation de ces deux opérations reste soumise aux approbations gouvernementales et réglementaires habituelles.

Perspectives de la coentreprise Searah

Présente en Indonésie depuis 2001, Eni y détient un portefeuille amont diversifié couvrant l'exploration, le développement et la production, tout en s'orientant plus récemment vers l'agrobusiness.

Eni exploite directement le PSC de Peri-Mahakam, le PSC du détroit de Makassar et le bloc de Sapukala, récemment attribué. Depuis juin 2026, Eni détient, à parité avec Petronas, 50% de la nouvelle société Searah, qui réunit les portefeuilles complémentaires, les compétences et l'expertise régionale des deux groupes afin d'assurer une création de valeur à long terme et une excellence opérationnelle en Indonésie et en Malaisie. S'appuyant sur un portefeuille de 19 actifs de production et de développement gaziers (14 en Indonésie et 5 en Malaisie), Searah produit actuellement environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour (kboe/j) et vise à dépasser les 500 000 kboe/j de production durable d'ici 2028.