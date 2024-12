Eni: valide une potentielle émission d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que son conseil d'administration a approuvé hier soir la possibilité d'émettre une ou plusieurs obligations subordonnées hybrides, destinées aux investisseurs institutionnels, pour un montant total maximal de 1,5 milliard d'euros ou l'équivalent dans d'autres devises, à émettre en une ou plusieurs tranches d'ici au 30 juin 2026.



Ces obligations, si elles sont émises, permettront à Eni de maintenir une structure financière bien équilibrée et seront utilisées à des fins générales de gestion de l'entreprise.



Les obligations sont destinées à être cotées sur un ou plusieurs marchés réglementés ou sur des plateformes de négociation multilatérales.





Valeurs associées ENI 13,36 EUR MIL +0,27%