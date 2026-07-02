Eni va créer une coentreprise avec l'UKAEA dans le secteur de l'énergie de fusion

L'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) et Eni vont créer une coentreprise pour offrir des capacités au secteur de l'énergie de fusion.

La coentreprise (RH3OVA) combine l'expertise technique et industrielle des deux partenaires pour fournir des services de conseil spécialisés et opérationnels à l'industrie mondiale croissante de la fusion.

"Les technologies du cycle du combustible représentent l'un des défis critiques dans la poursuite de l'énergie de fusion commerciale" indique le groupe.

RH3OVA propose des services de bout en bout tout au long du cycle de vie du carburant, des études de faisabilité en phase initiale au déploiement et au soutien opérationnel.

Stephen Wheeler, directeur exécutif du Tritium Fuel Cycle chez UKAEA, a déclaré : " RH3OVA combinera le savoir-faire scientifique et opérationnel de l'UKAEA avec la capacité industrielle à grande échelle d'Eni, et tirera parti de cette expertise conjointe pour accroître les connaissances et la compréhension dans le secteur de la fusion. "

Lorenzo Fiorillo, Directeur Technologie, R&D et Digital chez Eni, a déclaré : " RH3OVA répondra à la demande croissante d'expertise technique spécialisée et de services d'ingénierie intégrés dédiés au cycle du combustible, qui seront des facteurs essentiels pour le fonctionnement des centrales à fusion utilisant le deutérium et le tritium comme combustibles. "