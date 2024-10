Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: une nouvelle centrale solaire en Espagne information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Plenitude (la nouvelle marque d'Eni) a commencé les travaux de construction à Villarino de los Aires (Salamanque, Espagne) d'une centrale solaire, d'une capacité installée future de 220 MW, qui sera l'une des plus importantes de Castille et Léon.



Le parc aura une superficie d'environ 286 hectares et sera relié au réseau national de transport d'électricité à la jonction de Villarino de los Aires par une ligne souterraine de moyenne tension de 3,2 km. L'installation devrait produire plus de 400 000 MWh d'électricité par an.



Plenitude exploite actuellement plus de 440 MW de capacité installée d'énergie photovoltaïque et éolienne en Espagne, avec des centrales situées, outre Castilla y León, en Galice, La Rioja, Catalogne, Castilla-La Mancha et Murcie, et des projets en cours de construction totalisant environ 1 GW en Andalousie (Séville et Grenade), en Castilla y León (Salamanque) et en Estrémadure (Badajoz).





