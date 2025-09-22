Eni signe un contrat d'achat d'électricité de plus de 1 MdUSD avec CFS
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 16:50
Actionnaire de CFS depuis 2018, Eni renforce ainsi sa collaboration technologique par une dimension commerciale. Claudio Descalzi, directeur général, estime que cet engagement marque 'un tournant où la fusion devient une opportunité industrielle à part entière'.
Bob Mumgaard, directeur général de CFS, souligne que la confiance d'Eni valide la valeur stratégique de la fusion sur le réseau. CFS a déjà signé un autre contrat similaire au cours des trois derniers mois.
Cet accord s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à soutenir la fusion comme nouveau paradigme énergétique propre, sûr et quasi inépuisable, et confirme son engagement pour une transition énergétique durable.
Valeurs associées
|14,564 EUR
|MIL
|-1,50%
A lire aussi
-
Le président Donald Trump signera dans le courant de la semaine un décret affirmant que l'accord visant à transférer les opérations aux Etats-Unis de TikTok, propriété du chinois Bytedance, est conforme aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi de prolonger d'un an les limites prévues par le traité de désarmement nucléaire New Start, le dernier accord de maîtrise des armements liant Washington et Moscou, qui doit expirer en février prochain. Ce traité, ... Lire la suite
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a été réévaluée à 1% pour l'année 2023, contre 0,7% estimé jusqu'ici, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat). L'Istat a revu le PIB 2023 à la hausse de 11,2 milliards d'euros en intégrant ... Lire la suite
-
Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a confirmé lundi avoir licencié un employé accusé d'espionnage au profit de la Russie, après des révélations parues dans la presse du pays. "Il est vrai que nous avons mis fin au contrat de travail avec l'employé en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer