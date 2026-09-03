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Eni signe un contrat au Venezuela et devient exploitant du champ pétrolier Junín-5
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 10:31
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Eni et PDVSA ont signé le " Contrato de Participacion Productiva de Hidrocarburos " (CPPH) portant sur le développement du champ pétrolifère de Junín 5, situé dans la ceinture de l'Orénoque au Venezuela.

La CPPH, qui a une durée de 25 ans avec possibilité de prolongation, confère à Eni le rôle d'opérateur exclusif de la zone Junín 5, avec l'entière responsabilité de la gestion technique, financière et commerciale du projet.

Junín 5 est un champ pétrolier contenant 35 milliards de barils de pétrole certifié. Elle produit actuellement environ 12 000 barils par jour.

Le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, a déclaré : " Cet accord représente un nouveau pilier pour la relance du secteur pétrolier et gazier du pays, à une époque historique où la sécurité énergétique, fondée sur des ressources abondantes et des routes d'approvisionnement diversifiées, est essentielle à la stabilité mondiale. Le Venezuela peut désormais s'engager sur une voie de développement énergétique et de croissance économique qui peut apporter des bénéfices significatifs à la population locale et à la disponibilité énergétique mondiale. "

Au Venezuela, Eni s'engage également dans le développement de projets de gaz naturel. En particulier, par l'intermédiaire de la société Cardon IV, détenue conjointement par Eni (50 %) et Repsol (50 %), Eni exploite le champ de Perla dans le cadre de la licence Cardon IV, le plus grand gisement gazier offshore découvert en Amérique latine.

Eni détient également une participation dans la coentreprise PetroSucre (PDVSA 74 %, Eni 26 %), qui exploite le champ pétrolifère offshore de Corocoro, ainsi qu'une participation dans Supermetanol, une société pétrochimique spécialisée dans la production de méthanol.

En 2025, la production d'hydrocarbures d'Eni dans le pays s'élevait à 64 000 boe/jour, principalement provenant du champ gazier de Perla, ce qui représente environ 35% de la consommation totale de gaz du pays.

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