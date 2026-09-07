Eni s'allie à Petronas dans les biocarburants

En marge du Grand Prix d'Italie de Formule 1 2026, Eni indique avoir signé un accord de faisabilité avec Petronas pour évaluer le développement d'un biocarburant innovant à haute performance à partir du procédé établi de la technologie Ecofining, grâce auquel le groupe italien produit des biocarburants HVO (huile végétale hydrotraitée) à partir de matières premières renouvelables depuis 2014.

L'objectif de l'accord est d'évaluer les caractéristiques techniques, commerciales et de durabilité, ainsi que les niveaux de performance des nouveaux biocarburants issus de matières premières renouvelables, qui pourront être utilisés dans les compétitions de sport automobile, puis servir au développement de produits commerciaux.

Ce nouvel accord de coopération d'Eni avec le groupe malaisien renforce la collaboration entre les deux entreprises énergétiques dans le domaine des biocarburants, dans lequel elles disposent déjà de nombreuses années d'expérience technologique et industrielle, et leur permettra de combiner leurs expertises respectives.

D'un côté, Eni apportera son expérience dans les solutions énergétiques durables et dans la production, au sein des bioraffineries Enilive, de biocarburants commercialisés issus de matières premières renouvelables, y compris le diesel HVO et le SAF (carburant d'aviation durable), ainsi que dans le développement de biocarburants innovants.

Petronas apportera, quant à lui, son expertise dans la technologie des carburants, allant des combustibles fossiles aux carburants durables à haute performance pour moteurs à combustion, ainsi que son expérience dans les solutions énergétiques durables et le développement de produits avancés.