Eni: s'allie à McLinsey et SAP sur la gestion des risques

(CercleFinance.com) - Eni annonce, avec McKinsey & Company et SAP Italie, le lancement de G∙row, une alliance entre entreprises visant à renforcer les systèmes de contrôle et de gestion des risques à l'échelle de la chaîne de valeur.



Initiée par Eni, cette initiative collaborative s'appuie sur les expertises croisées de ses partenaires pour faire face aux risques croissants (cybersécurité, chaîne d'approvisionnement, réputation, etc.) dans un environnement mondial complexe.



G∙row promeut une gouvernance des risques élargie, collaborative et alignée sur les objectifs de développement durable de l'ONU.



La plateforme gratuite associée proposera un cadre commun, des outils d'autoévaluation et des solutions évolutives, notamment à destination des PME.





