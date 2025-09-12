Eni renforce ses partenariats énergétiques aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:30
Les parties ont salué l'accord signé en juillet entre Eni et Venture Global pour l'approvisionnement de long terme en gaz naturel liquéfié américain, déjà mis en avant lors de la conférence Gastech à Milan.
Descalzi a souligné le rôle croissant des États-Unis dans les activités et investissements du groupe, citant les partenariats stratégiques liés à Plenitude, Enilive et Eni CCUS Holding.
Il a rappelé la présence historique d'Eni dans l'énergie américaine, allant du pétrole et gaz à Houston aux projets solaires au Texas, au biorefining avec PBF Energy en Louisiane, au capital-risque via EniNext à Boston et aux investissements dans la fusion avec Commonwealth Fusion Systems.
Enfin, Descalzi a réaffirmé l'importance stratégique de l'engagement d'Eni dans la fusion, notamment à travers le soutien à CFS (Commonwealth Fusion Systems, une société américaine issue du Massachusetts Institute of Technology) dans son financement de série B2.
Valeurs associées
|14,928 EUR
|MIL
|+0,04%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Warner Bros Discovery, Super Micro Computer, Kenvue, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour ... Lire la suite
-
(AOF) - Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, ... Lire la suite
-
MOSCOU (Reuters) -Un navire et une station de pompage ont pris feu vendredi à Primorsk, dans le nord-ouest de la Russie sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drones, la première signalée par les autorités russes contre ce terminal d'exportation de pétrole ... Lire la suite
-
(AOF) - La Commission européenne a annoncé avoir accepté les engagements de Microsoft visant à répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant Teams, sa plateforme populaire de collaboration en équipes. Le groupe technologique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer