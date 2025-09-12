 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eni renforce ses partenariats énergétiques aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:30

(Zonebourse.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré l'ambassadeur américain Tilman Fertitta, le secrétaire à l'Intérieur et président du National Energy Dominance Council, Doug Burgum, ainsi que le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright. Les échanges ont porté sur les partenariats d'Eni aux États-Unis et sur les perspectives énergétiques mondiales.

Les parties ont salué l'accord signé en juillet entre Eni et Venture Global pour l'approvisionnement de long terme en gaz naturel liquéfié américain, déjà mis en avant lors de la conférence Gastech à Milan.

Descalzi a souligné le rôle croissant des États-Unis dans les activités et investissements du groupe, citant les partenariats stratégiques liés à Plenitude, Enilive et Eni CCUS Holding.

Il a rappelé la présence historique d'Eni dans l'énergie américaine, allant du pétrole et gaz à Houston aux projets solaires au Texas, au biorefining avec PBF Energy en Louisiane, au capital-risque via EniNext à Boston et aux investissements dans la fusion avec Commonwealth Fusion Systems.

Enfin, Descalzi a réaffirmé l'importance stratégique de l'engagement d'Eni dans la fusion, notamment à travers le soutien à CFS (Commonwealth Fusion Systems, une société américaine issue du Massachusetts Institute of Technology) dans son financement de série B2.

Valeurs associées

ENI
14,928 EUR MIL +0,04%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

