Eni: renforce les soins de santé de la province de Maputo

(CercleFinance.com) - Eni Rovuma Basin a remis 3 ambulances entièrement équipées aux services de santé de la province de Maputo. Elles seront affectées aux centres de santé de Moamba, Magude et Xinavane dans la province de Maputo.



La livraison des ambulances fait partie d'une initiative plus large qui comprend également la réhabilitation de 3 maternités et de 3 maisons d'attente maternelle dans les centres de santé.



Ces initiatives visent à réduire le taux de mortalité néonatale et à prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants. 4 700 femmes en bénéficient chaque année dans les districts de Moamba, Magude et Manhiça.



' Ce projet marque une étape importante dans nos efforts continus pour renforcer les soins de santé maternelle et infantile dans la province de Maputo. Avec nos partenaires locaux, nous nous engageons à favoriser un avenir plus sain pour des milliers de femmes et d'enfants, conformément à notre vision d'amélioration du développement durable dans les pays qui nous accueillent ', a déclaré Marica Calabrese, directrice générale d'Eni Rovuma Basin.





