Eni relève le plafond de sa fourchette de distribution dans sa stratégie actualisée

Le logo de la société italienne d'énergie Eni est visible dans une station-service à Rome

Eni ‌a annoncé jeudi relever le plafond de sa ​fourchette de distribution pour les cinq prochaines années et pourrait verser davantage à ses actionnaires en ​cas d’augmentation des flux de trésorerie ou d’amélioration de ​l’environnement macroéconomique.

Dans sa stratégie actualisée, ⁠le groupe énergétique italien a précisé qu’il ‌porterait son objectif de distribution à 35-45% du flux de trésorerie d’exploitation sur ​la période ‌2026-2030, contre 35-40% auparavant.

Cela se traduira ⁠cette année par une augmentation de 5% de son dividende et un programme de rachat d’actions ⁠de 1,5 ‌milliard d’euros.

Par ailleurs, dans un communiqué ⁠distinct, Eni a annoncé la déconsolidation de ‌son unité de vente au détail ⁠et d’énergies renouvelables Plenitude, via une réorganisation ⁠de l’actionnariat ‌et une nouvelle structure de gouvernance.

L’opération comprend une ​augmentation de capital ‌non proportionnelle, qui sera souscrite par les actionnaires, d'un montant d'environ ​1,5 milliard d'euros.

Sur ce total, au moins un milliard d’euros devrait être apporté ⁠par le gestionnaire d’actifs Ares, déjà investisseur dans l’unité.

À l'issue de l'augmentation de capital, Eni détiendra une participation d’environ 65% dans Plenitude.

(Francesca Landini et Gavin Jones, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)