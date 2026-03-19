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Eni relève le plafond de sa fourchette de distribution dans sa stratégie actualisée
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:18

Eni ENI.MI a annoncé jeudi relever le plafond de sa fourchette de distribution pour les cinq prochaines années et pourrait verser davantage à ses actionnaires en cas d’augmentation des flux de trésorerie ou d’amélioration de l’environnement macroéconomique.

Dans sa stratégie actualisée, le groupe énergétique italien a précisé qu’il porterait son objectif de distribution à 35-45% du flux de trésorerie d’exploitation sur la période 2026-2030, contre 35-40% auparavant.

Cela se traduira cette année par une augmentation de 5% de son dividende et un programme de rachat d’actions de 1,5 milliard d’euros.

Par ailleurs, dans un communiqué distinct, Eni a annoncé la déconsolidation de son unité de vente au détail et d’énergies renouvelables Plenitude, via une réorganisation de l’actionnariat et une nouvelle structure de gouvernance.

L’opération comprend une augmentation de capital non proportionnelle, qui sera souscrite par les actionnaires, d'un montant d'environ 1,5 milliard d'euros.

Sur ce total, au moins un milliard d’euros devrait être apporté par le gestionnaire d’actifs Ares, déjà investisseur dans l’unité.

À l'issue de l'augmentation de capital, Eni détiendra une participation d’environ 65% dans Plenitude.

(Francesca Landini et Gavin Jones, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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