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Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 14:33
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Eni a acquis sur Euronext Milan 3 108 616 actions durant la période du 17 au 21 août 2026, (équivalentes à 0,10% du capital social), à un prix moyen pondéré par action égal à 24,1265 euros, pour un montant total de 74 999 932,00 euros.

Cette opération a été réalisée dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'actions du Trésor approuvé par l'Assemblée des actionnaires le 6 mai 2026.

Elle est réalisée dans le but de verser aux actionnaires une rémunération supplémentaire par rapport à la distribution des dividendes, décidée par la même assemblée des actionnaires.

Depuis le début du programme de rachat le 8 mai 2026, Eni a acquis 59 789 927 actions (soit 1,97% du capital commun) pour un montant total de 1 339 916 017,69 euros.

Compte tenu des actions du trésor déjà détenues et des achats effectués, Eni détient 146 618 034 actions équivalant à 4,84% du capital social.

Dividendes

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ENI
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