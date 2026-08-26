Eiffage: Chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au 1er semestre, confirme ses perspectives globales 2026

Le logo d'Eiffage sur le bâtiment de l'entreprise à Saint-Nazaire

(Bien lire "semestre" au ‌premier paragraphe)

Eiffage ​a enregistré mardi un chiffre d'affaires du premier semestre en ​hausse de 2,3% sur un an, ​à 12,20 milliards ⁠d'euros, le groupe français ‌de construction et concessionnaire d'autoroutes citant la bonne tenue ​de ‌sa division travaux expliquer ⁠ses performances.

Le résultat net part du groupe accuse une ⁠hausse de ‌12,1% sur un an ⁠au premier semestre, à ‌342 millions d'euros.

Le ⁠groupe dispose par ailleurs d’un ⁠carnet de ‌commandes en hausse de 7% ​sur ‌un an, à 31,5 milliards d’euros, avec une ​progression dans l’ensemble de ses branches.

Eiffage a ⁠également confirmé ses perspectives globales 2026 de hausse de l’activité et des résultats.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)