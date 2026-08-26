Ukraine: Zelensky nomme deux commandants pour renforcer la défense de Donetsk

Réunion du groupe de la « Coalition des volontaires » à Kiev

par Dan Peleschuk et Yuliia Dysa

Le président ukrainien Volodimir ‌Zelensky a annoncé mercredi la nomination de deux officiers chevronnés à la tête de deux nouvelles unités sur le front ​de Donetsk afin de renforcer la défense de cette région de l'est de l'Ukraine, constamment sous la menace des assauts des forces russes.

Au cours d'un déplacement sur la ligne de front, le chef de l'Etat ukrainien a déclaré que Denys Prokopenko, commandant ​du régiment Azov, et Andriy Biletsky, commandant du troisième corps d'armée, prendraient la tête de nouveaux groupements destinés à consolider la "ceinture fortifiée" de villes industrielles autour de ​la ville de Donetsk.

Les deux hommes représentent une nouvelle génération d'officiers ⁠dotés d'une solide expérience sur le champ de bataille et dirigent aujourd'hui ce que d'aucuns considèrent comme les ‌soldats les plus aguerris et les mieux formés d'Ukraine, dont certains combattent sur cette partie du front.

Moscou réclame que Kyiv cède ce qui lui reste de l'oblast de Donetsk dans le cadre d'un ​accord de paix, condition que l'Ukraine a toujours ‌rejetée.

Ce remaniement annoncé par Volodimir Zelensky intervient alors que l'Ukraine enregistre des résultats mitigés ⁠sur les 1.200 km de ligne de front qui l'oppose aux forces russes.

L'armée ukrainienne a repris l'initiative dans certains secteurs cette année et libéré des dizaines de localités occupées lors d'une opération dans le Sud-Est, reconquérant quelque 700 km2 de territoire selon ⁠le président ukrainien.

PRESSION RUSSE

Mais les ‌forces russes resserrent leur étau sur trois verrous de l'oblast de Donetsk - Kostiantynivka, Kramatorsk et Sloviansk -, ⁠autant de bastions stratégiques pour l'Ukraine.

Les troupes russes s'infiltrent plus profondément dans Kostiantynivka, où les Ukrainiens sont contraints de les ‌déloger des maisons, des sous-sols et des ruines, selon le site Deep State de cartographie en source ouverte.

La ⁠Russie intensifie également ses attaques aériennes et d'artillerie sur Kramatorsk et Sloviansk afin de ⁠préparer une offensive ciblée sur ces ‌villes, toujours selon le site ukrainien, qui précise que les forces russes se trouvent à seulement 13 kilomètres de distance.

L'analyste ​militaire ukrainien Mykola Bielieskov a estimé que la nomination d'Andriy Biletsky ‌et Denys Prokopenko - tous deux engagés lors de la première invasion russe du Donbass en 2014 - visait à donner au nouveau commandant en chef, Mykhailo ​Drapaty, une plus grande marge de manoeuvre en matière de planification stratégique.

Son prédécesseur, Oleksandr Syrsky, avait été critiqué pour sa gestion excessivement pointilleuse, même dans les plus petits secteurs du front. "Autrement dit, c'est la bonne décision", a déclaré Mykola Bielieskov.

Andriy ⁠Biletsky, figure de proue de la droite ultranationaliste ukrainienne, a fondé le bataillon Azov en 2014 pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie. Il a ensuite fait du 3e corps d'armée l'une des unités les plus prisées d'Ukraine par les nouvelles recrues.

Denys Prokopenko a commandé Azov pendant le siège de Marioupol par Moscou. Après son retour de captivité en Russie, il a contribué à en faire une force de plusieurs dizaines de milliers d'hommes.

(Dan Peleschuk et Yuliia Dysa; Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française, édité par Jean Terzian)