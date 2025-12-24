Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 12:20
Dès le début du programme de rachat le 20 mai 2025, Eni a acquis 99 135 602 d'actions (soit 3,15 % du capital social) pour un montant total de 1 469 957 276,48 euros.
Compte tenu des actions du trésor déjà détenues, des achats effectués et des actions gratuites accordées aux dirigeants d'Eni et aux employés, Eni détient 185 963 616 actions équivalant à 5,91 % du capital social.
Valeurs associées
|15,960 EUR
|MIL
|-0,57%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Tesla, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX
-
Les métaux précieux et industriels atteignent des sommets inédits en cette fin d'année, portés par l'incertitude économique et géopolitique, une demande industrielle soutenue, mais aussi une offre parfois insuffisante. Explications. Des valeurs sûres L'or et l'argent ... Lire la suite
-
Une viande "juteuse et savoureuse": à l'heure où le Japon tente de réduire le nombre d'ours après une série d'attaques meurtrières, Koji Suzuki cuisine des morceaux grillés de l'animal, peinant à satisfaire les nombreux gourmets curieux. La viande, mijotée en fondue ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer