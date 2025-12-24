 Aller au contenu principal
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 12:20

Au cours de la période du 15 au 19 décembre 2025, Eni a acquis à l'Euronext Milan 5 675 689 actions (équivalentes à 0,18 % du capital commun), à un prix moyen pondéré par action égal à 15,8104 euros, pour un montant total de 89 735 085,07 euros dans le cadre du programme d'actions du Trésor.

Dès le début du programme de rachat le 20 mai 2025, Eni a acquis 99 135 602 d'actions (soit 3,15 % du capital social) pour un montant total de 1 469 957 276,48 euros.

Compte tenu des actions du trésor déjà détenues, des achats effectués et des actions gratuites accordées aux dirigeants d'Eni et aux employés, Eni détient 185 963 616 actions équivalant à 5,91 % du capital social.


Dividendes

Valeurs associées

ENI
15,960 EUR MIL -0,57%
