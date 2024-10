Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Eni a acquis sur Euronext Milan 3 853 350 actions (soit 0,12 % du capital social), à un prix moyen pondéré par action égal à 14,2734 euros, pour un montant total de 55 000 350,31 euros dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'actions propres.



Depuis le début, le 13 juin 2024, de la deuxième tranche du programme de rachat, Eni a acquis 52 568 878 actions (soit 1,60 % du capital social) pour un montant total de 750 087 102,44 euros.



Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués depuis le début du programme de rachat d'actions propres le 27 mai 2024, Eni détient 149 189 950 actions, soit 4,54 % du capital social.





