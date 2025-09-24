 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eni poursuit son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 14:31

Le 15 septembre 2025, Eni a acquis sur Euronext Milan 537 858 actions (soit 0,02 % du capital), à un prix moyen pondéré par action égal à 14,8738 euros, pour une contrepartie totale de 7 999 998,77 euros dans le cadre du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 14 mai 2025.

Depuis le lancement le 20 mai 2025 du programme de rachat, Eni a acquis 56 934 064 actions (soit 1,81 % du capital) pour un montant total de 808 047 887,68 euros.

Compte tenu des actions propres déjà détenues et des achats effectués, Eni détient n. 148.544.391 actions soit 4,72 % du capital social.

L'offre BoursoBank