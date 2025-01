Eni: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - Au cours de la période du 23 au 27 décembre 2024, Eni a acquis sur Euronext Milan 914 579 actions (soit 0,12 % du capital), à un prix moyen pondéré par action égal à 12,7728 euros, pour un montant total de 49 999 993,23 euros dans le cadre de la deuxième tranche du programme d'actions propres approuvé par l'Assemblée générale du 15 mai 2024



Cette opération est réalisée aux fins de verser aux actionnaires une rémunération supplémentaire par rapport à la distribution de dividendes.



Compte tenu des actions propres déjà détenues et des rachats effectués depuis le début du programme de rachat d'actions propres le 27 mai 2024 et des actions gratuites attribuées aux administrateurs d'Eni et aux employés, Eni détient 201 220 123 actions, soit 6,13 % du capital-actions.





