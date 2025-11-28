Eni met en service la première unité gazière non associée d'Angola à Soyo
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 09:55
Eni annonce l'inauguration, via sa coentreprise Azule Energy détenue à 50/50 avec bp, de l'usine de traitement de gaz du New Gas Consortium (NGC) à Soyo, dans le nord de l'Angola.
Ce projet, premier développement gazier non associé du pays, affiche une capacité de traitement d'environ 400 millions de pieds cubes standards par jour (environ 11,3 millions de mètres cubes de gaz par jour) et 20 000 barils de condensats par jour, alimentés par les champs offshore Quiluma et Maboqueiro.
Pour rappel, l'expression 'développement gazier non associé' signifie que le gaz exploité n'est pas produit en même temps que du pétrole. En effet, dans de nombreux projets pétroliers, le gaz est un sous-produit associé à l'extraction de pétrole : on parle alors de gaz associé.
Le gaz est destiné à l'usine Angola LNG pour l'exportation et la consommation domestique. L'entrée en phase de mise en service en novembre 2025 intervient 24 mois après le lancement des travaux et avec six mois d'avance sur le calendrier.
Le NGC est opéré par Azule Energy (37,4%), aux côtés de CABGOC (31%), Sonangol E&P (19,8%), TotalEnergies (11,8%) et de l'ANPG en qualité de concessionnaire national.
Valeurs associées
|16,012 EUR
|MIL
|+0,51%
A lire aussi
-
Le bilan du feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong s'est alourdi vendredi avec au moins 128 morts dénombrés, et risque encore de s'aggraver, des dizaines de personnes étant toujours portées disparues deux jours après le pire incendie qu'ait connu ... Lire la suite
-
par Farah Master et Anne Marie Roantree Les opérations de secours sont terminées à Hong Kong après l'incendie de plusieurs tours d'habitation et le bilan du sinistre est d'au moins 128 morts et environ 200 disparus, a annoncé vendredi le chef de la sécurité de ... Lire la suite
-
L'équipementier automobile Forvia a annoncé vendredi avoir lancé les processus pour céder des parties de son portefeuille d'activités, parmi lesquelles des actifs de sa division intérieurs de voitures. Depuis la fusion entre Faurecia et Hella en 2022, qui a donné ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, avec un volume de transactions limité, tout en conservant l'espoir d'une prochaine baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 8.092,03 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer