Eni lance un projet de production de batteries au lithium
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 14:10
Eni Storage Systems vise à établir un hub pour produire plus de 8 GWh par an de batteries lithium-fer-phosphate, principalement destinées au stockage d'énergie stationnaire.
Le projet est actuellement en phase d'ingénierie et fait l'objet d'évaluations économiques, financières et d'autorisation, qui devraient être achevées d'ici le premier trimestre de 2026, avant de passer à la phase d'exécution.
Sur le site de Brindisi, les activités industrielles comprendront également la production de matériau actif de cathode - un lithium-fer-phosphate qui stocke et libère des ions lithium dans la cathode pendant les cycles de charge et de décharge - ainsi que l'assemblage de batteries en BESS (Battery Energy Storage Systems).
Seri Industrial et Eni visent à gagner plus de 10 % du marché européen des batteries stationnaires, en créant un hub intégré et à la pointe de la technologie entre Brindisi et Teverola.
