Eni: lance la phase 2 du projet Congo LNG information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 09:57









(Zonebourse.com) - Eni annonce que la cérémonie de départ de l'unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) de Nguya s'est tenue aujourd'hui à Shanghai.



L'unité devrait augmenter significativement la production de GNL dans le cadre du projet Congo LNG dans la concession Marine XII, au large de la République du Congo.



L'unité de Nguya, d'une longueur de 376 mètres et d'une largeur de 60 mètres, sera amarrée à une profondeur de 35 mètres et utilisée pour la production de gaz naturel liquéfié.



Le FLNG établit un record de délai de mise sur le marché dans l'ensemble du secteur précise le groupe. 'De plus, ses caractéristiques techniques de pointe lui permettent de traiter le gaz de plusieurs champs, ce qui le rend également adapté au développement de futurs champs' explique la direction.



'Les travaux sur l'infrastructure sous-marine nécessaire au lancement de la phase 2 du projet Congo LNG progressent comme prévu, ce qui permettra l'amarrage et le démarrage d'ici la fin de 2025' indique le groupe.







