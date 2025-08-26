Eni: lance la phase 2 du projet Congo LNG
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:57
L'unité devrait augmenter significativement la production de GNL dans le cadre du projet Congo LNG dans la concession Marine XII, au large de la République du Congo.
L'unité de Nguya, d'une longueur de 376 mètres et d'une largeur de 60 mètres, sera amarrée à une profondeur de 35 mètres et utilisée pour la production de gaz naturel liquéfié.
Le FLNG établit un record de délai de mise sur le marché dans l'ensemble du secteur précise le groupe. 'De plus, ses caractéristiques techniques de pointe lui permettent de traiter le gaz de plusieurs champs, ce qui le rend également adapté au développement de futurs champs' explique la direction.
'Les travaux sur l'infrastructure sous-marine nécessaire au lancement de la phase 2 du projet Congo LNG progressent comme prévu, ce qui permettra l'amarrage et le démarrage d'ici la fin de 2025' indique le groupe.
Valeurs associées
|15,222 EUR
|MIL
|-0,16%
A lire aussi
-
Le parti de Raphaël Glucksmann, Place publique, n'accordera "pas sa confiance a priori" à François Bayrou le 8 septembre, estimant que le Premier ministre "fait le choix de la crise", en décidant d'un "passage en force" pour trouver 44 milliards d'économie, annonce ... Lire la suite
-
Les soutiens de François Bayrou tentent mardi de croire encore dans le pari du Premier ministre d'arracher la confiance de l'Assemblée le 8 septembre, mais la quasi-certitude d'un vote négatif lance déjà les spéculations sur l'après: nouveau Premier ministre, dissolution ... Lire la suite
-
Vote de confiance: "Nous sommes à la bataille pour avoir une majorité le 8 septembre", assure Lombard
Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré mardi être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction" de l'opposition. Le ministre a affirmé sur ... Lire la suite
-
Le Premier ministre "a plus soigné sa sortie que le pays", a jugé mardi sur RMC-BFMTV le chef des députés socialistes Boris Vallaud, confirmant que son groupe voterait "contre la confiance" à François Bayrou le 8 septembre. "Il faut changer de politique, et ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer