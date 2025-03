Eni: KKR finalise l'acquisition de 25% de Enilive information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - Eni annonce que, suite à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, l'acquisition par KKR de 25 % du capital d'Enilive a été finalisée, conformément à l'accord d'investissement annoncé en octobre.



Le montant total pour le groupe Eni, après ajustements et autres éléments, s'élève à 2,967 milliards d'euros, incluant une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour soutenir le plan de croissance d'Enilive.



Eni rapporte qu'avec son modèle intégré, Enilive illustre le progrès du modèle d'affaires par satellite, confirmé par une valorisation post-money de 11,75 milliards d'euros pour 100 % de son capital.



De plus, KKR s'engage à renforcer son rôle de partenaire clé, avec un accord, annoncé le 18 février, pour augmenter sa participation de 5 % supplémentaire, sous réserve des approbations réglementaires.







