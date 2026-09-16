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Eni finalise la vente de 10% du projet Baleine en Côte d'Ivoire à SOCAR
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 15:03
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Eni annonce avoir finalisé la vente de 10% de ses parts dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire à l'entreprise SOCAR. Baleine est le principal projet pétrolier et gazier offshore du pays. Le projet est désormais détenu par Eni (37,25%), Vitol (30%), Petroci (22,75%) et SOCAR (10%).

Cette vente s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à valoriser ses découvertes plus rapidement en cédant une partie de ses participations. C'est ce qu'on appelle le modèle de "double exploration".

Présente en Côte d'Ivoire depuis 2015, la société italienne d'hydrocarbures a lancé avec Baleine son premier projet dans le pays, qui est aussi le premier projet à zéro émission nette d'Afrique. Découvert en 2021 (20 ans après la dernière découverte commerciale dans le pays), le gisement géant de Baleine a été mis en production en un temps record, dès 2023.

Actuellement, les phases 1 et 2 de Baleine produisent plus de 57 000 barils de pétrole et plus de 78 millions de pieds cubes de gaz par jour. La phase 3 devrait faire grimper cette production à 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour, faisant de Baleine un élément clé pour répondre aux besoins énergétiques du pays. En plus de Baleine, les découvertes de Calao et Calao Sud (dont Eni détient 90% et assure l'exploitation), les plus importantes après Baleine, confirment le fort potentiel du bassin et renforcent la présence d'Eni en Côte d'Ivoire.

SOCAR est une entreprise internationale d'énergie basée en Azerbaïdjan. Elle est présente sur toute la chaîne de valeur : exploration et production de pétrole et de gaz, raffinage, pétrochimie, transport, négoce et distribution.

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