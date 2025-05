Eni: en négociations exclusives pour céder 20% de Plenitude information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Eni a signé un accord en vue d'entrer dans une période d'exclusivité avec Ares Alternative Credit Management, un fonds d'investissement de premier plan à l'échelle mondiale.



L'objet de cet accord est de parvenir à négocier un accord définitif et finaliser la vente d'une participation de 20 % dans Plenitude, sur la base d'une valorisation des fonds propres de la société comprise entre 9,8 et 10,2 milliards d'euros, correspondant à une valeur d'entreprise de plus de 12 milliards d'euros.



Eni précise que cet accord fait suite à un processus de sélection rigoureux impliquant 'plusieurs acteurs internationaux de premier plan' et que ces derniers ont manifesté 'un vif intérêt pour la société, confirmant une nouvelle fois le fort attrait de son modèle économique et ses perspectives de croissance'.





