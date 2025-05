Eni: discussions autour de projets en Libye information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré à Tripoli le Premier ministre libyen Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh pour faire le point sur trois projets lancés en 2023 : la compression de Sabratha, la valorisation du gaz de Bouri et les structures A&E de Bahr Essalam.



Le premier doit être achevé d'ici fin 2025, le second démarrera en 2026, et les forages pour le troisième ont commencé en avril.



Les discussions ont aussi porté sur l'exploration et les opportunités liées au nouvel appel d'offres.



Les deux parties ont souligné l'importance de ces projets pour augmenter la production de gaz, réduire l'empreinte carbone et développer les compétences locales.





