Eni bien orienté, des propos de Berenberg en soutien

L'action Eni gagne 2,2% à 24,5 EUR à Milan, portée par la vigueur des cours du pétrole, qui atteignent 94,5 USD le baril pour le Brent et 88,8 USD le baril pour le WTI, mais aussi par des propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation "conserver", avec un objectif de cours porté de 22 à 25,5 EUR.

"Eni a très bien performé au cours des 12 derniers mois, avec une hausse de près de 60% sur la période, surpassant la plupart de ses concurrents", note le broker allemand, qui explique notamment cette performance par des succès d'exploration qui soutiennent un solide profil de croissance de la production jusqu'en 2030.

"De plus, le modèle satellite a commencé à offrir une croissance significative grâce à Azule et Searah, et l'entreprise a bénéficié de cessions significatives, qui ont permis de financer des rachats d'actions nettement plus importants en 2026", ajoute Berenberg.

Le broker perçoit une génération attractive de free cash-flow et relève ses estimations de BPA de 6% pour 2026 et de 11% pour 2027, en raison d'hypothèses de résultats plus élevées dans l'exploration-production (E&P) et l'aval. La forte performance du cours de Bourse l'amène néanmoins à rester à "conserver".