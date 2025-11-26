 Aller au contenu principal
Eni bien orienté avec un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 13:03

Eni s'adjuge 2% et surperforme ainsi nettement la tendance à Milan, profitant d'un relèvement de conseil de 'neutre' à 'achat' chez UBS, avec un objectif de cours rehaussé de 15,5 à 18 euros sur l'action de la compagnie pétro-gazière.

'Nous faisons passer Eni à 'achat' grâce à son profil de croissance attractif et à son plan de dépenses de meilleure qualité, qui devrait augmenter les rendements', explique le broker dans sa note sur le groupe italien.

Valeurs associées

ENI
15,966 EUR MIL +1,82%
