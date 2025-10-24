Eni augmente ses rachats d'actions après des résultats au T3 meilleurs que prévu

par Francesca Landini

Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI a déclaré vendredi qu'il augmenterait ses rachats d'actions de 20%, à la suite de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.

L'entreprise a annoncé un bénéfice net ajusté de 1,25 milliard d'euros pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant le consensus des analystes qui tablait sur 1,02 milliard d'euros et se situant légèrement en dessous du bénéfice de 1,27 milliard enregistré l'année dernière.

Le groupe a déclaré qu'il augmenterait ses rachats d'actions pour l'année 2025 de 20% à 1,8 milliard d'euros. Cette hausse est notamment portée par une dette nette pro forma proche de ses plus bas niveaux historiques et par 4 milliards d'euros attendus des mesures d'efficacité.

"La forte croissance de la production nous permet de relever nos prévisions annuelles à 1,72 million de barils par jour (bep/jour), confirmant la tendance à l'accélération qui se poursuivra dans les mois à venir grâce aux nouveaux sites en cours de développement au Congo, aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Libye", a déclaré le directeur général Claudio Descalzi.

Claudio Descalzi a ajouté que le lancement d'un projet de regroupement d'entreprises en Indonésie et en Malaisie avec Petronas devrait donner naissance à l'un des principaux acteurs du marché asiatique du gaz naturel liquéfié (GNL).

La production d'hydrocarbures au troisième trimestre était égale à 1,756 million de barils équivalent pétrole par jour, soit 6% de plus que l'année dernière et au-dessus du consensus des analytes fourni par la société qui tablait sur 1,720 million de bep/jour.

