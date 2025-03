Eni: augmentation de la production en Côte d'Ivoire information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Eni annonce une augmentation importante de l'approvisionnement en gaz pour la production d'électricité de la Côte d'Ivoire.



La phase 2 du projet Baleine permet de renforcer le secteur de l'énergie et le développement industriel du pays. Baleine est le premier projet amont net zéro (Scope 1 et 2) en Afrique.



Le gaz produit sera entièrement alloué pour répondre à la demande locale, assurant un approvisionnement pour les besoins de production d'électricité du pays.



Eni a également atteint une production de pétrole de 60 000 barils par jour en Côte d'Ivoire, triplant sa production par rapport aux 20 000 barils produits lors de la phase précédente.



Avec les phases 1 (août 2023), 2 (décembre 2024) et 3 actuellement à l'étude, la production totale devrait atteindre 150 000 barils de pétrole par jour.





