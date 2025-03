Eni: associé à l'UKAEA pour développer l'énergie de fusion information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir conclu un accord de collaboration avec la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) - l'organisme national britannique chargé de la recherche et du développement de l'énergie de fusion durable - afin de développer conjointement des activités de R&D dans ce domaine.



Cette coopération débute par la construction de la plus grande et la plus avancée installation mondiale de cycle du combustible au tritium, un élément essentiel pour les futures centrales de fusion.



La ' UKAEA-Eni H3AT (prononcé 'heat') Tritium Loop Facility ', située sur le campus de Culham, sera achevée en 2028.



La récupération et la réutilisation du tritium joueront un rôle fondamental dans l'approvisionnement et la production du combustible des futures centrales de fusion et seront essentielles pour améliorer l'efficacité de cette technologie.





