Eni: AlphaValue confirme son conseil malgré des prévisions de BPA en berne
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 11:15
Le broker revient sur la baisse de ses prévisions de BPA, désormais attendus à 1,64 euro pour 2025 (contre 1,77 auparavant) et à 1,77 euro pour 2026 (contre 1,89). Cette révision découle de résultats semestriels inférieurs aux attentes et de nouvelles hypothèses de prix du Brent, ramenées à 71 dollars pour 2025 et 70 dollars pour 2026, contre respectivement 75,5 et 73 auparavant.
Selon AlphaValue, cette dégradation des BPA entraîne mécaniquement une réduction de la valorisation par DCF, passée de 21,8 à 20 euros, tout en laissant un potentiel de hausse de 13,2% sur six mois.
La note rappelle enfin que la stratégie dite 'Satellite' d'Eni continue de soutenir la génération de résultats, malgré un environnement de prix du brut moins favorable.
Valeurs associées
|15,202 EUR
|MIL
|+0,77%
