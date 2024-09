Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: accords avec l'Azerbaïdjan en amont de la COP29 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé trois mémorandums d'accord avec la société énergétique nationale d'Azerbaïdjan, SOCAR, portant sur la sécurité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la production de biocarburants.



Le premier accord vise à renforcer la coopération dans l'exploration et la production d'hydrocarbures pour sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe, notamment de l'Italie.



Le second prévoit des initiatives pour réduire les émissions de gaz et améliorer l'efficacité énergétique en Azerbaïdjan.



Le troisième explore la possibilité de développer des projets de production de biocarburants.



Ces accords s'inscrivent dans la stratégie de décarbonisation d'Eni en vue de la COP29, qui se tiendra en Azerbaïdjan en 2024.





