Eni a repris l'extraction de pétrole au Venezuela en avril à titre de paiement en nature pour le gaz

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Eni ENI.MI a repris en avril l'extraction de pétrole brut vénézuélien à titre de paiement en nature pour le gaz produit dans le pays, a annoncé lundi le groupe énergétique italien, précisant que cette mesure lui permettrait de recouvrer des créances de longue date auprès de Caracas. Ces paiements découlent d'un accord signé en mars entre la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA et Cardon IV , une coentreprise détenue à parts égales par Eni et l'espagnol Repsol REP.MC qui produit du gaz à partir du gisement de Perla. En vertu de cet accord, les paiements pour les ventes de gaz s'effectuent en nature, la première cargaison de brut d'origine vénézuélienne ayant été embarquée en avril , a indiqué Eni dans des réponses écrites à des questions posées avant son assemblée générale annuelle des actionnaires le 6 mai.

Eni a déclaré que la reprise des expéditions de pétrole intervient alors que les sanctions américaines contre le Venezuela ont été progressivement assouplies depuis janvier grâce à une série de licences générales délivrées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain.

Le nouveau cadre réglementaire permet à Eni de poursuivre ses activités au Venezuela et, à moyen terme, d'envisager un éventuel renforcement de ses activités dans ce pays, a-t-il déclaré. À la fin de l'année dernière, PDVSA devait environ 3,3 milliards de dollars à Eni, dont environ 1 milliard de dollars d'intérêts courus, a-t-il indiqué dans son rapport annuel.

Dans son bilan, Eni a évalué la valeur recouvrable des créances liées à ses activités au Venezuela à 880 millions d'euros à la fin de 2025.