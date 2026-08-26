ENI : 4ème repli consécutif, teste la MM100 à 22,8 EUR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Des torrents d'eau boueuse ont fait huit morts mercredi au Népal selon les autorités locales, ainsi que de "nombreuses victimes" de l'autre côté de la frontière avec la Chine, au Tibet, selon les médias d'Etat chinois. La police népalaise a diffusé des images de ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•26.08.2026•12:06•
Des personnes se rassemblent devant la statue de Dolly Parton, située à l'extérieur du palais de justice du comté de Sevier, dans le centre-ville de Sevierville, dans le Tennessee, pour rendre hommage à cette légende de la musique country après l'annonce de son ...
Lire la suite
(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analyste, détails) L'action OVH group OVH.PA recule mercredi après l'annonce du départ de la directrice financière ("Chief Financial Officer") d'OVHcloud, Stéphanie Besnier, et l'engagement du processus ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•26.08.2026•12:05•
L'Empire State Building s'illumine en rose à New York en hommage à Dolly Parton, morte à l'âge de 80 ans. Le célèbre gratte-ciel rend ainsi hommage à la reine de la country, dont "Jolene", "9 to 5" et "I Will Always Love You" ont marqué plusieurs générations. IMAGES ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer