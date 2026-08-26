ENI : 4ème repli consécutif, teste la MM100 à 22,8 EUR

ENI amorce un pullback sous 24,5 EUR -dans le sillage de la correction du pétrole- et aligne un 4ème repli consécutif : le titre teste la MM100 qui gravite vers 22,8 EUR.

Le prochain support se situe vers 22 EUR et le suivant vers 21,1 EUR testé le 18 juin et le 16 juillet.