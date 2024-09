Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: 1er projet de captage et stockage du carbone en Italie information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Eni et Snam annoncent le début des activités d'injection de CO2 dans le réservoir de la phase 1 du projet Ravenna CCS.



Conçu pour soutenir la décarbonisation industrielle, Ravenna CCS est le premier projet de captage, de transport et de stockage permanent de CO₂ en Italie créé à des fins exclusivement environnementales.



La phase 1 du projet prévoit le captage, le transport et le stockage des émissions de CO₂ provenant de l'usine de traitement du gaz naturel d'Eni à Casalborsetti, dans la municipalité de Ravenne, estimées à environ 25 000 tonnes par an.



Une fois capturé, le dioxyde de carbone est transporté jusqu'à la plateforme offshore Porto Corsini Mare Ovest par des gazoducs reconvertis. Le CO2 sera ensuite injecté et stocké à une profondeur de 3 000 mètres dans le champ gazier épuisé de Porto Corsini Mare Ovest.



Le projet permet déjà de réduire de plus de 90 % les émissions de CO₂ provenant de la cheminée de l'usine Casalborsetti, avec des pointes de 96 %.



Claudio Descalzi, DG d'Eni, a déclaré : ' Le piégeage et le stockage du CO2 est un moyen efficace, sûr - et désormais disponible - de réduire les émissions des industries à forte intensité énergétique dont les activités ne peuvent être électrifiées. Des énergies renouvelables aux biocarburants, du CSC à la chimie durable, nous nous engageons à fournir à nos clients une variété de solutions, avec une attention constante à la compétitivité économique et au niveau de la demande réelle des entreprises qui ont besoin d'énergie pour fonctionner '.





