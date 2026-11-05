Engie vise le haut de ses objectifs annuels

Engie a fait état jeudi d'une progression de ses résultats sur les neuf premiers mois de 2026, portée notamment par la contribution de UK Power Networks et la bonne performance de ses activités hors nucléaire. Fort de cette dynamique, le groupe énergétique français anticipe désormais des résultats annuels dans le haut de ses fourchettes de prévisions.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est établi à 54,3 milliards d'euros, en hausse de 2,9 % en données publiées et de 2,5 % en organique. L'Ebitda a atteint 10,9 milliards d'euros, en légère progression de 0,5 %, malgré un recul de 4,6 % à périmètre et taux de change constants.

Hors nucléaire, la performance s'est révélée plus favorable, avec un Ebitda en hausse de 8,9 % à 10,7 milliards d'euros, soit une croissance organique de 3,3 %. L'Ebit hors nucléaire a, de son côté, progressé de 9,7 % à 7 milliards d'euros, affichant également une hausse organique de 3,3 %. Au seul troisième trimestre, sa croissance organique a atteint 10,9 %.

Cette progression a notamment bénéficié de l'intégration de UK Power Networks, acquis en mai dernier, dont la contribution à l'EBIT s'est élevée à 452 millions d'euros. Le plan de performance du groupe a par ailleurs généré environ 400 millions d'euros sur la période. Les effets de change sont restés quasiment neutres, à 2 millions d'euros, tandis que les conditions météorologiques en France ont pesé à hauteur de 87 millions d'euros sur les résultats.

Sur le plan opérationnel, Engie a poursuivi le développement de ses activités dans les énergies renouvelables et le stockage. À fin septembre, le groupe disposait de 60,2 GW de capacités installées dans ces activités, auxquels s'ajoutaient 6,6 GW en construction. Ses capacités de stockage en exploitation et en construction dépassaient désormais 10 GW à l'échelle mondiale. La dynamique commerciale est également restée soutenue, avec plus de 3 GW de contrats d'achat d'électricité (PPA) signés depuis le début de l'année.

En matière de trésorerie, le flux de trésorerie opérationnel (CFFO) s'est établi à 7,5 milliards d'euros, contre 11,4 milliards un an plus tôt. La dette nette économique a atteint 62,5 milliards d'euros à fin septembre, en augmentation de 17,3 milliards par rapport à fin décembre 2025, notamment sous l'effet de l'acquisition de UK Power Networks. Le ratio dette nette économique sur Ebitda ressort ainsi à 4,2 fois, contre 3 fois à fin 2025.

Des perspectives annuelles confirmées dans le haut de la fourchette

Au regard de ces performances, Engie a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, tout en précisant viser désormais le haut de ses fourchettes de prévisions. Le résultat net récurrent part du groupe est ainsi attendu dans le haut de la fourchette comprise entre 4,9 et 5,5 milliards d'euros, tandis que l'EBIT hors nucléaire devrait se situer dans le haut de celle allant de 9,2 à 10,2 milliards d'euros.

La directrice générale, Catherine MacGregor, a salué la croissance organique enregistrée au cours des deux derniers trimestres, renforcée par la contribution de UK Power Networks. Elle a également mis en avant la solidité du modèle économique du groupe et la poursuite de ses investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures et le stockage, malgré un environnement macroéconomique volatil.

Par ailleurs, Engie a annoncé la prolongation jusqu'au 12 décembre 2026 des discussions avec l'État belge concernant une éventuelle acquisition de ses activités nucléaires en Belgique. Si les échanges ont permis certaines avancées, des divergences significatives subsistent, notamment sur la valorisation de l'opération.