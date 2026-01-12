 Aller au contenu principal
Engie va racheter 2,2 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 07:23

Engie indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement la mission de l'assister pour l'acquisition d'un nombre maximum de 2 200 000 actions sur une période de 10 jours commençant ce 12 janvier (sous réserve de prolongation).


Le prix par action à payer par le groupe énergétique ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 30 euros tel qu'arrêté par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2025 qui a autorisé ce programme de rachat d'actions.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations d'Engie au titre de tout plan d'actionnariat salarié, étant précisé que tout ou partie des actions ainsi rachetées pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.

Valeurs associées

ENGIE
23,8100 EUR Euronext Paris 0,00%
