Engie signe un accord de 15 ans pour l'approvisionnement en GNL des centrales électriques thaïlandaises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte) par America Hernandez

PARIS, 13 janvier - L'entreprise française Engie ENGIE.PA a signé un accord de 15 ans pour fournir du gaz naturel liquéfié à des centrales électriques en Thaïlande appartenant à Gulf Development PCL GULF.BK , a déclaré la société thaïlandaise mardi.

Les livraisons, qui pourraient atteindre 0,8 million de tonnes métriques par an, débuteront en 2028. Les détails du prix n'ont pas été divulgués. La Thaïlande est le plus grand importateur de GNL de l'Asie du Sud-Est, , la demande de ce combustible étant appelée à augmenter à mesure que le pays remplace progressivement le charbon, qui représente encore environ 14 % de la consommation nationale d'électricité.

"Cet achat de GNL s'inscrit dans la stratégie nationale d'approvisionnement en gaz de la Thaïlande en diversifiant les sources de gaz naturel, en améliorant la stabilité des prix et des volumes d'approvisionnement, et en renforçant la sécurité énergétique à long terme du pays", a déclaré Yupapin Wangviwat, directeur financier de Gulf Development, dans un communiqué.

Engie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur l'origine du GNL.

L'entreprise française soutenue par l'État a signé des contrats à long terme pour acheter 3,5 millions de tonnes de GNL américain par an au-delà de 2040 auprès de NextDecade NEXT.O Rio Grande LNG, Cheniere LNG.N Corpus Christi LNG et Sempra

SRE.N Port Arthur LNG.