Engie signe avec Meta un contrat d'achat d'électricité renouvelable majeur aux États-Unis
information fournie par AOF 27/10/2025 à 17:59

(AOF) - Engie annonce la signature d’un nouveau PPA avec Meta, portant sur l’intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d’Engie aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries). Meta achètera 100% de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

Le projet de Swenson Ranch génèrera des retombées économiques pour les communautés locales : 350 emplois qualifiés seront créés pendant la phase de construction, et près de 160 millions de dollars de recettes fiscales seront générés localement sur toute la durée de vie du projet.

Avec ce nouvel accord, la capacité totale des contrats d'achat d'électricité renouvelable signés entre Engie et Meta atteint plus de 1,3 GW, répartis sur quatre grands projets renouvelables au Texas.

