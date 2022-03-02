Engie se dit exposé à un risque de crédit pour un montant maximal de €987 mlns avec Nord Stream 2
information fournie par Reuters02/03/2022 à 19:11
2 mars (Reuters) - ENGIE ENGIE.PA :
* CONCERNANT LE PROJET NORD STREAM 2, ENGIE EN TANT QUE PRÊTEUR EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE CRÉDIT POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 987 MILLIONS D’EUROS QUI POURRAIT SE MATÉRIALISER NOTAMMENT EN CAS DE DÉPÔT DE BILAN
* RAPPELLE QUE LE GROUPE N’A PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN RUSSIE ET NE DÉVELOPPE PAS DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS SUR CE TERRITOIRE
* EN 2021, LA PART DES APPROVISIONNEMENTS DU GROUPE RÉSULTANT DE CONTRATS DE LONG TERME AVEC GAZPROM ÉTAIT DE L’ORDRE DE 20% DE SES VENTES ET CONSOMMATIONS MONDIALES DE GAZ
* SI DES SANCTIONS EUROPÉENNES AYANT UN IMPACT SUR LA POURSUITE DES APPROVISIONNEMENTS RUSSES – QUI REPÉSENTENT 40% DES APPROVIONNEMENTS EUROPÉENS TOUS OPÉRATEURS CONFONDUS - DEVAIENT ÊTRE PRISES, ENGIE S’Y CONFORMERAIT EN TOUT POINT
* ENGIE DISPOSE D’UN PORTEFEUILLE DE CONTRATS DE LONG TERME AVEC LA NORVÈGE, LES PAYSBAS, LA RUSSIE, L’ALGÉRIE ET LES ETATS-UNIS, QUI INCLUENT UNE PART DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
* LE GROUPE UTILISE TOUTES LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES POUR CONTINUER À SÉCURISER SON APPROVISIONNEMENT
Texte original sur Eikon [ID: nNDL3sXdZm] Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-2.49%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer