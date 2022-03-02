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Engie se dit exposé à un risque de crédit pour un montant maximal de €987 mlns avec Nord Stream 2
information fournie par Reuters02/03/2022 à 19:11

2 mars (Reuters) - ENGIE ENGIE.PA :

* CONCERNANT LE PROJET NORD STREAM 2, ENGIE EN TANT QUE PRÊTEUR EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE CRÉDIT POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 987 MILLIONS D’EUROS QUI POURRAIT SE MATÉRIALISER NOTAMMENT EN CAS DE DÉPÔT DE BILAN

* RAPPELLE QUE LE GROUPE N’A PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN RUSSIE ET NE DÉVELOPPE PAS DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS SUR CE TERRITOIRE

* EN 2021, LA PART DES APPROVISIONNEMENTS DU GROUPE RÉSULTANT DE CONTRATS DE LONG TERME AVEC GAZPROM ÉTAIT DE L’ORDRE DE 20% DE SES VENTES ET CONSOMMATIONS MONDIALES DE GAZ

* SI DES SANCTIONS EUROPÉENNES AYANT UN IMPACT SUR LA POURSUITE DES APPROVISIONNEMENTS RUSSES – QUI REPÉSENTENT 40% DES APPROVIONNEMENTS EUROPÉENS TOUS OPÉRATEURS CONFONDUS - DEVAIENT ÊTRE PRISES, ENGIE S’Y CONFORMERAIT EN TOUT POINT

* ENGIE DISPOSE D’UN PORTEFEUILLE DE CONTRATS DE LONG TERME AVEC LA NORVÈGE, LES PAYSBAS, LA RUSSIE, L’ALGÉRIE ET LES ETATS-UNIS, QUI INCLUENT UNE PART DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

* LE GROUPE UTILISE TOUTES LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES POUR CONTINUER À SÉCURISER SON APPROVISIONNEMENT

Texte original sur Eikon [ID: nNDL3sXdZm] Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Gdansk Newsroom)

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1 commentaire

  • 19:56

    Etrange comme des media on annoncé de concert que la société gérant Nordstream depuis Zug (CH) avait déposé son bilan ...

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