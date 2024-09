Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: renouvelle son partenariat avec l'INRAE pour 5 ans information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé le renouvellement de son partenariat avec l'INRAE (l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) pour une durée de 5 ans, visant à accélérer le développement de la filière de biométhane à partir de déchets et résidus agricoles.



Ce nouvel accord-cadre s'inscrit dans le cadre de l'agroécologie, avec une attention particulière portée à l'impact environnemental et à la résilience face au changement climatique.



Il priorise plusieurs enjeux clés : la valorisation des biodéchets, le développement de cultures énergétiques, la gestion des ressources agricoles face au changement climatique, et l'optimisation de la production de biométhane en France.





Valeurs associées ENGIE 16,04 EUR Euronext Paris +0,03%