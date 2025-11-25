Engie remporte en Inde un projet de stockage d'énergie par batteries

( AFP / ALAIN JOCARD )

Engie a annoncé lundi le gain d'un premier projet de stockage d'énergie par batteries (BESS) en Inde, le deuxième plus grand projet de ce type du groupe au niveau mondial.

D'une capacité de 280 MW/560 MW/h, ce projet permet à l'énergéticien de "consolider sa présence en Inde avec près de 2 GW de capacité renouvelable et de stockage opérationnelle ou en construction", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Attribué lors d'un appel d'offres national d'une entreprise publique détenue par l'État du Gujarat, dans l'ouest du pays, cette infrastructure "permettra, dès 2027, de stocker jusqu'à 2 heures d'électricité, en absorbant les excédents de production lors des périodes de faible demande et en les restituant lors de pics de consommation", a précisé Engie.

"Au 30 juin 2025, le portefeuille du groupe dans le pays s'élève à près de 2 GW de capacité renouvelable et de stockage installée ou en construction, soutenant ainsi l'objectif national d'atteindre 500 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030", a indiqué Engie.

Le groupe ambitionne de porter sa capacité installée renouvelable et de stockage en Inde à 7 GW à l'horizon 2030.

Il souligne la nécessité de développer ce système de stockage pour exploiter au mieux le solaire et l'éolien, en "expansion rapide" en Inde, et garantir la stabilité du réseau".

Au niveau mondial, le portefeuille du groupe en stockage par batteries en opération ou en construction, s'élevait au 30 juin "à 5,6 GW", pour un objectif de 95 GW de capacité renouvelable et de stockage installée en 2030, a précisé Engie.