Engie publie un EBITDA au S1 en baisse à 4.5 mds d'euros Reuters • 31/07/2020 à 08:21









31 juillet (Reuters) - * EBITDA AU S1 EUR 4,5 MDS VERSUS EUR 5,3 MDS IL Y A UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 27,4 MDS VERSUS EUR 30,2 MDS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET COURANT PART DU GROUPE AU S1 EUR 0,7 MDS VERSUS EUR 1,5 MDS IL Y A UN AN * CASH FLOW FROM OPERATIONS À FIN S1 2020 EUR 3,0 MDS VERSUS EUR 2,7 MDS À FIN S1 2019 * DETTE FINANCIÈRE NETTE À FIN S1 2020 EUR 25,1 MDS, RÉDUCTION DE EUR 0,8 MDS CONTRE FIN DÉCEMBRE * PRÉVOIT RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE POUR 2020 ENTRE 1,7 ET 1,9 MILLIARD D'EUROS * L'OBJECTIF DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE POUR 2020 REPOSE SUR UNE FOURCHETTE INDICATIVE D'EBITDA DE 9,0 À 9,2 MDS D'EUROS ET UN ROC ENTRE 4,2 ET 4,4 MDS D'EUROS * IMPACT SIGNIFICATIF DU COVID-19 SUR LES RÉSULTATS DU S1 (ENVIRON EUR 0,85 MDS), EN PARTICULIER SUR LES SOLUTIONS CLIENTS ET LE SUPPLY * RÉAFFIRMATION DE LA POLITIQUE DE DIVIDENDE DU GROUPE, TELLE QU'ANNONCÉE EN 2019 * ATTEND UNE FORTE REPRISE PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE * ANTICIPE UN RATIO DETTE NETTE / EBITDA ÉCONOMIQUE SUPÉRIEUR À 4,0X POUR 2020 ET INFÉRIEUR OU ÉGAL À 4,0X SUR LE LONG TERME * POUR 2020, ENGIE PRÉVOIT D'INVESTIR ENTRE 7,5 ET 8,0 MDS D'EUROS, DONT ENVIRON 4 MDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE, ENVIRON 2,5 MDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS DE MAINTENANCE ET ENVIRON 1,3 MDS D'EUROS DE FINANCEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Gdansk Newsroom)

