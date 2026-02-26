Engie-Possibles cessions de participations minoritaires pour financer l'achat de UKPN

Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie ENGIE.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence avec les analystes :
* ENGIE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À CÉDER POUR €4 MDS D'ACTIFS AFIN DE FINANCER LE RACHAT DE UK POWER NETWORKS (UKPN).
* ENGIE POURRAIT CÉDER DES PARTICIPATIONS MINORITAIRES DANS CERTAINS ACTIFS.
(Reportage America Hernandez)
