Engie-Possibles cessions de participations minoritaires pour financer l'achat de UKPN
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 11:34

Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie ENGIE.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence avec les analystes :

* ENGIE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À CÉDER POUR €4 MDS D'ACTIFS AFIN DE FINANCER LE RACHAT DE UK POWER NETWORKS (UKPN).

* ENGIE POURRAIT CÉDER DES PARTICIPATIONS MINORITAIRES DANS CERTAINS ACTIFS.

(Reportage America Hernandez)

