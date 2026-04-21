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ENGIE pénalisé par les températures clémentes du début d'année
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 11:06

Le groupe énergétique a publié ses indicateurs préliminaires pour le 1er trimestre 2026, marqués par un effet météo défavorable sur les volumes, malgré une production nucléaire légèrement en hausse.

ENGIE annonce des volumes en recul au 1er trimestre, en raison de températures plus élevées qu'un an plus tôt, affectant ses activités de distribution et de fourniture de gaz en France. L'effet volume ressort à -7,1 TWh dans les infrastructures.

Les segments B2C (particuliers) et B2B (entreprises) affichent également des baisses respectives de -1,7 TWh et -0,8 TWh.

Cette évolution pèse mécaniquement sur la rentabilité, avec une sensibilité estimée d'environ ±10 MEUR par TWh pour les activités de fourniture et ±8 MEUR par TWh pour les réseaux.

Côté production, le nucléaire en France progresse légèrement à 2,0 TWh contre 1,9 TWh un an plus tôt, tandis que l'hydraulique reste stable à 4,5 TWh.

Enfin, le groupe précise que la couverture de sa production nucléaire en Europe concerne désormais uniquement la France à partir de 2026, la production belge n'étant plus exposée au marché après l'accord de prolongation de 10 ans de certains réacteurs.

Le titre progresse de 0,7% ce matin et affiche une hausse de l'ordre de 26% depuis le début de l'année. Le groupe publiera ses résultats trimestriels le 7 mai prochain.

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