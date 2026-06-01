Engie obtient un financement export d'un milliard d'euros

Engie annonce la signature d'un financement export d'un montant de 1 033 millions d'euros, bénéficiant d'une garantie d'Euler Hermes, agissant pour le compte de la République fédérale d'Allemagne.

L'opération a été structurée avec un consortium de banques internationales, avec Citi agissant en qualité de coordinatrice et agent, aux côtés de CaixaBank, Deutsche Bank, HSBC et ING.

Engie devient ainsi le premier énergéticien à bénéficier du dispositif de " Green Shopping Line " (facilité de crédit) lancé en 2025 par le Ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Energie.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Engie souhaite atteindre 95 GW de capacités renouvelables et stockage installées à l'horizon 2030, soutenus par un programme d'investissements de croissance de 21 à 24 milliards d'euros sur la période 2025-2027.

Pierre-François Riolacci, Directeur général adjoint en charge des finances, ESG et des achats d'Engie, a déclaré : " Nous partageons la volonté de renforcer les chaînes de valeur européennes et de contribuer à accélérer l'électrification des usages, en pleine cohérence avec notre ambition d'être la meilleure utility de la transition énergétique. "