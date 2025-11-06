Engie, Legrand, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a fait état d'un bénéfice net du groupe en baisse 56 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2024, pour s'établir à 768 millions d'euros sur la période de juillet à septembre. Le résultat d'exploitation du groupe de transport aérien a légèrement progressé, à 1,20 milliard d'euros (1,28 milliard attendu) contre 1,18 milliard d'euros, faisant ressortir une marge stable à 13,1%. Le chiffre d'affaires global ressort en hausse de 4,8% à taux de change constants, à 9,21 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 9,39 milliards d'euros.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ArcelorMittal

le groupe sidérurgique a dévoilé ses résultats du troisième trimestre.

DeltaPlus

Le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elis

Elis, spécialiste des services circulaires, annonce l'acquisition de 100% de Acquaflash au Brésil. Cette société a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros. Elle exploite une blanchisserie moderne et performante, principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat. L'entreprise emploie environ 380 collaborateurs. L'intégration d'Acquaflash est effective dans les comptes du groupe depuis le 1er novembre 2025.

Engie

Engie a publié des résultats pour les 9 premiers mois de l'année que le fournisseur de gaz et d'électricité juge solides. Le groupe a dégagé un Ebit hors nucléaire de 6,3 milliards d'euros, en baisse sur un an de 10,5% en données publiées et de 7,3% sur une base organique.Son Ebitda est ressorti à 10,8 milliards d'euros, en baisse sur un an de 10,2% en données publiées et de 8,3% en données organiques. Quant au chiffre d'affaires du groupe, il a reculé sur un an de 0,2% en données publiées et progressé de 1,8% en données organiques, à 52,8 milliards d'euros (contre 49,76 milliards attendus.

Eurazeo

Le groupe d'investissement a diffusé son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Euronext

L'opérateur boursier paneuropéen a présenté ses résultats du troisième trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Figeac Aéro

Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, Figeac Aéro a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7%, ou de 9,1% en organique, à 113,4 millions d'euros. Avec cette progression, l'équipementier des grands industriels de l'aéronautique aligne un 18ème trimestre consécutif de croissance. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus sont en hausse de 7,7%, ou de 9,6% en organique à 215,3 millions d'euros. Figeac Aéro en a profité pour confirmer l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Legrand

Legrand a vu son bénéfice net part du groupe progresser de 7% à 892,3 millions d'euros, sur les neuf premiers mois de 2024. Le résultat opérationnel ajusté s'élève à 1,44 milliard d'euros, une augmentation de 13,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 20,7%, contre 20,5% un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 8,2% en données organiques, à 6,97 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année.

Neurones

Neurones a enregistré une croissance organique des ventes de 5,1%, à 207,9 millions d'euros, au troisième trimestre 2025. "La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management", précise le groupe de conseil en management et de services numériques. La croissance interne ressort à 4,7% sur 9 mois.

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Selectirente

Selectirente a vu son chiffre d'affaires progresser de seulement 0,1%, à 22,596 millions d'euros, au troisième trimestre. Dans le détail, les loyers ont connu une très légère croissance de 0,4%, à 22,4 millions d'euros, tandis que les autres revenus ont chuté de 27,2%, à 196 000 euros. Sur la période, le taux d'occupation de la foncière spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité a atteint 95,9%, stable par rapport au deuxième trimestre.

SES

Le groupe a publié ses résultats du troisième trimestre.

Solutions30

Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 a reculé de 3,9% à 216,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025. L'évolution du chiffre d'affaires du spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique inclut une contraction organique de 6,1%, partiellement compensée par la contribution des acquisitions récentes à hauteur de +2,1%. L'impact des variations de change est négligeable. Le groupe est pénalisé par l'activité Connectivity France, dont les revenus ont chuté de 32,1% à 31,1 millions d'euros.

Solvay

Le chimiste belge indiquera ses résultats du troisième trimestre.

TP

TP, ex- Teleperformance , a abaissé ses objectifs financiers annuels invoquant un environnement "volatil". Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,51 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,5% sur un an. Pour les 9 premiers mois 2025, le chiffre d'affaires de l'opérateur de centres d'appels, sorti du CAC 40 en septembre, ressort à 7, 62 milliards d'euros, en croissance de 1,5 % à données comparables.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, a une nouvelle fois été retenu par TotalEnergies pour fournir des tubes de cuvelage, de production et les accessoires associés destinés au forage de 48 puits dans le cadre du projet The Associated Gas Upsteam Project 2 (AGUP2), l'un des principaux volets du GGIP (Gas Growth Integrated Project) opéré par TotalEnergies en Irak avec ses partenaires Basra Oil Company et Qatar Energy.

Veolia

Veolia a fait état de résultats sur 9 mois en progression et supérieurs aux attentes tout en confirmant ses prévisions annuelles. Le groupe de services aux collectivités a déclaré un Ebitda de 5,08 milliards d'euros (5,04 milliards attendus), contre 4,94 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression à périmètre et changes constants de 5,4% sur un an. La marge d'Ebitda a progressé à 15,7%, contre 15,2% au 30 septembre 2024.